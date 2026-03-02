Yuliia Kopchak und Inna Makovska sind vor dem Krieg in der Ukraine geflohen, leben jetzt im Harz. Sie erzählen von ihrer Suche nach beruflichen Perspektiven und warum Integration noch immer schwierig sein kann.

Ukrainische Flüchtlinge im Harz: „Niemand hat erwartet, dass es vier Jahre dauert“

Inna Makovska (l.) und Yuliia Kopchak treffen sich im "Club Sonnenblume" in Quedlinburg. Hier haben Flüchtlinge aus der Ukraine einen Treffpunkt.

Quedlinburg/MZ. - Im Büro von Yuliia Kopchak hängen rosa Luftballons an der Wand und erinnern daran, dass sie gerade ihren Geburtstag gefeiert hat, den vierten in Frieden. Davor fielen Bomben: Die 38-Jährige gehört zu den ersten Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, die nach dem Angriff Russlands am 24. Februar 2022 nach Deutschland kamen.