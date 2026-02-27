Ein Kommen und Gehen innerhalb kürzester Zeit: Während am Donnerstag ein neues Café gleich zur Eröffnung gut besucht war, schließt an diesem Freitag eine Traditions-Bäckerei.

Freud und Leid liegen in Halle nahe beieinander: Neues Café eröffnet, Bäcker schließt

Das Café „she“ am Hallmarkt hatte am Donnerstag seinen Eröffnungstag.

Halle (Saale)/MZ. - Das am Donnerstag in der halleschen Altstadt eröffnete Café trägt einen denkbar kurzen Namen. Es heißt schlicht „she“, zu Deutsch: „sie“. Und es befindet sich direkt neben dem Restaurant Mönchshof.