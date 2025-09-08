Russische Geheimdienste im Fokus Sachsen-Anhalts Verfassungsschutz warnt vor Sabotageakte durch „Wegwerf“-Agenten
Sachsen-Anhalts Inlandsgeheimdienst warnt vor einer neuen Masche feindlicher Geheimdienste: Sie werben Kriminelle über Handy-Plattformen für Sabotageakte in Deutschland. Der Verfassungsschutz registriert zunehmende Rekrutierungsversuche.
Magdeburg/MZ - Derzeit beobachte der Verfassungsschutz zunehmende Rekrutierungsversuche, sagt Hollmann. So soll es laut deutschen Ermittlern auch im Fall des Brandanschlags in Leipzig/Halle gelaufen sein. Mit Wladislaw D. haben die Ermittler einen Ukrainer im Fokus, der die gefährliche Ware besorgt und mit dem Auto nach Litauen gebracht haben soll. Die Instruktionen sollen per Telegram aufs Handy gekommen sein. Mit Aleksandr S. soll dann ein zweiter Wegwerf-Agent das Brandsatz-Paket an einem DHL-Schalter aufgegeben haben – der Zünder soll bereits aktiviert gewesen sein.