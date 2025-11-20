Verstoß gegen Feier-Verbot Fröhlichsein verboten - Warum das Ordnungsamt in Halle an zwei Tagen im November besonders wachsam ist

Es gibt Tage im Jahr, da ist öffentlicher Frohsinn verboten. Der vergangene Sonntag und der kommende Sonntag sind solche Tage. Was passiert, wenn man die Regelung vergisst, musste jetzt der Betreiber eines kleinen Weihnachtsmarktes erfahren.