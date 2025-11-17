Ein neuer Treffpunkt für Freunde von Glühwein und Co. ist in Halle entstanden. Was der Winterzauber mit einer beliebten Fernsehserie zu tun hat.

Rotes Ross statt Rote Rosen - Wo in Halle ein neuer Adventsmarkt lockt

Funkeln und glitzern: Die Passage bietet jetzt zum ersten Mal einem Adventsmarkt Platz.

Halle (Saale)/MZ. - Im Internet haben sie davon erfahren - und für die Freundinnen Nancy Heckert und Nancy Rall stand fest, dass sie Halles erstem Adventsmarkt des Jahres unbedingt einen gemeinsamen Besuch abstatten wollten. Und sie sind nicht enttäuscht worden. „Schön, dass es das jetzt hier gibt“, lautet ihr Urteil, als sie sich den ersten Schluck Glühwein haben schmecken lassen.