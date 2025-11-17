weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Mit Glühwein und Apfelpunsch: Rotes Ross statt Rote Rosen - Wo in Halle ein neuer Adventsmarkt lockt

Mit Glühwein und Apfelpunsch Rotes Ross statt Rote Rosen - Wo in Halle ein neuer Adventsmarkt lockt

Ein neuer Treffpunkt für Freunde von Glühwein und Co. ist in Halle entstanden. Was der Winterzauber mit einer beliebten Fernsehserie zu tun hat.

Von Annette Herold-Stolze 17.11.2025, 06:02
Funkeln und glitzern: Die Passage bietet jetzt zum ersten Mal einem Adventsmarkt Platz.
Funkeln und glitzern: Die Passage bietet jetzt zum ersten Mal einem Adventsmarkt Platz. (Foto: Annette Herold-Stolze)

Halle (Saale)/MZ. - Im Internet haben sie davon erfahren - und für die Freundinnen Nancy Heckert und Nancy Rall stand fest, dass sie Halles erstem Adventsmarkt des Jahres unbedingt einen gemeinsamen Besuch abstatten wollten. Und sie sind nicht enttäuscht worden. „Schön, dass es das jetzt hier gibt“, lautet ihr Urteil, als sie sich den ersten Schluck Glühwein haben schmecken lassen.