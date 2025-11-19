Der Sportchef des Halleschen FC, Daniel Meyer, äußerte Zweifel, ob allen Spielern der Ernst der Lage bewusst ist. Was Müller zur Situation und zum Verhältnis zu Trainer Robert Schröder sagt.

HFC-Torwart Sven Müller gibt Einblick: Das ist bei einer Aussprache der Mannschaft passiert

Halle/MZ/CKI - Die Talfahrt beim Halleschen FC, der aus den vergangenen neun Spielen in der Fußball-Regionalliga nur einen Sieg holen konnte, hat sowohl bei Trainer Robert Schröder als auch bei der Mannschaft Spuren hinterlassen.