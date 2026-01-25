Mitglieder des Weinbauverbands Saale-Unstrut suchen bei Mitteldeutschem Weinbautag 2026 Rezepte gegen rückläufigen Trend beim Absatz. Weinfestival in Nachbarmetropole Leipzig und länderübergreifend finanzierte Gebietsvinothek als konkrete Projekte verabredet.

Drei-Tages-Festival in Leipzig, Weine „mit Story“, Ertragsreduzierung: Was Saale-Unstrut-Winzer gegen Absatzrückgang tun

Beim Mitteldeutschen Weinbautag für das Anbaugebiet Saale-Unstrut im Euroville in Naumburg wurde Matthias Philipp (Mitte), der im Weingut Zahn gelernt hat, als bester Lehrling geehrt. Gebietsweinkönigin Paula Löber und Weinbaupräsident Andreas Clauß nahmen die Gratulation vor.

Naumburg - Der Appell von Weinbaupräsident Andreas Clauß war so markant wie eindringlich: „Wir müssen uns bewegen. Wir müssen noch marktkonformer, noch näher dran an unseren Kunden produzieren“, rief der Winzer vom Thüringer Weingut Bad Sulza seinen versammelten knapp 100 Kollegen beim Mitteldeutschen Weinbautag am vergangenen Sonnabend (24. Januar) im Naumburger „Euroville“ zu.