Viermal war die TV-Show schon in Halle zu Gast, nun werden im Dezember die Kaulitz-Zwillinge Tom und Bill von „Tokio Hotel“ die fünfte Halle-Ausgabe moderieren. Woran sich ein hallescher Musiker bei seinem Auftritt 2008 in der Halle Messe erinnert - und wen er gern getroffen hätte.

„Wetten, dass ...?“ - Welche Hallenser damals gegen Thomas Gottschalk bei der Beatles-Wette angetreten sind

„Wetten, dass ...?“-Moderator Thomas Gottschalk schüttelt bei der Beatles-Wette 2008 in Halle dem 2025 verstorbenen Frank Lausch, hallesches Urgestein, die Hand. Dahinter mit Sonnenbrille: Metrix-Studiochef Olaf Mehl.

Halle (Saale)/MZ. - Die Ankündigung, dass es für die legendäre TV-Show „Wetten, dass ...?“ ein Comeback - und das auch noch in Halle - geben wird, weckt bei vielen Hallensern Erinnerungen an vorangegangene Shows. Schließlich waren bei den bisher vier aus Halle ausgestrahlten „Wetten, dass ...?“-Sendungen etliche hallesche Prominente und viele Hundert Hallenser nicht nur als Zuschauer, sondern als aktive Mitwirkende beteiligt.