Die Solidarische Landwirtschaft (Solawi) Dessau baut in Waldersee Gemüse, Obst und Kräuter an. Die Ernte wird jede Woche unter den Mitgliedern verteilt. Für den 26. Januar lädt die Solawi zu einer Infoveranstaltung ein. Was zukünftige Mitglieder erwarten können.

Jede Woche Gemüse von nebenan: Wie bei der „Solawi“ ab April neue Mitglieder einsteigen können

In der Solawi-Gärtnerei in Dessau Waldersee ist auch Mitgärtnern möglich.

Waldersee/MZ. - Heike Brückner vom Verein Urbane Farm Dessau blickt auf ein gutes Jahr 2025 zurück. Die Solidarische Landwirtschaft (Solawi), die zu dem Verein gehört, sei gut gelaufen: „Wir haben derzeit 32 Mitglieder“, sagt Brückner. In den vergangenen Jahren seien es pro Jahr auch immer um die 30 Personen gewesen, die regelmäßig Gemüse, Obst und Kräuter von der Gärtnerei bekommen, die die Solawi in Waldersee betreibt. „Tomaten und Zucchini hatten wir im vergangenen Sommer besonders viel“, so Brückner, „Passend dazu haben wir den Leuten auch ein paar Verarbeitungshinweise gegeben, die sie gerne angenommen haben.“