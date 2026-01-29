Gegen die Zweitvertretung der Herthaner probt der Trainer den Ernstfall, der am 7. Februar mit dem Heimspiel gegen Rot-Weiß Erfurt ansteht. Welcher Spieler am Freitag nicht im Kader steht.

"Wir wollen mit der besten Mannschaft spielen": So will HFC-Trainer Robert Schröder den Test bei Hertha BSC nutzen

HFC-Trainer Robert Schröder (r.) und sein Assistent Sascha Prüfer müssen nach dem abgesagten Pflichtspielstart improvisieren.

Halle/MZ/CKI. Nach dem witterungsbedingt abgesagten Pflichtspielstart des Halleschen FC bei Hertha Zehlendorf will HFC-Trainer Robert Schröder den Test bei Hertha BSC II am Freitag (14 Uhr) so gut wie möglich nutzen. „Grundsätzlich wollen wir mit der besten Mannschaft spielen. Einige Positionen sind klar, das ein oder andere Kopf-an-Kopf-Rennen gibt es aber. Es ist eine gute Konkurrenzsituation“, sagte Schröder.