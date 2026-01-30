Wer als Ausländer einen deutschen Pass anstrebt, muss den sogenannten Einbürgerungstest bestehen. Die Erfolgsquote in Sachsen-Anhalt: 95 Prozent. Taugt die Prüfung also überhaupt etwas? Und besteht ein Deutscher sie auf Anhieb? Die MZ hat einen Selbstversuch gewagt – der offenbart Lehrreiches, Banales und auch eigene Schwächen.

„Idiotentest“ oder Integration? So läuft ein Einbürgerungstest in Sachsen-Anhalt ab

MZ-Reporter Max Hunger hat einen offiziellen Muster-Einbürgerungstest im Internet absolviert. Manche der Fragen haben ihn überrascht.

Halle/MZ - Es ist die Frage Nummer 28, die mich zum Schmunzeln bringt. Wann die gesetzliche Nachtruhe beginnt, will der Computer von mir wissen. Bei Sonnenuntergang? Um Mitternacht? Wenn die Nachbarn schlafen? Oder um 22 Uhr? Klar weiß ich, dass ab zehn nur Zimmerlautstärke erlaubt ist. Theoretisch. Zu den feierwütigen Studenten im Nachbarhaus oder dem quirligen Kleinkind in meinem Wohnzimmer ist das jedenfalls nicht durchgedrungen. Tja, den deutschen Pass würden beide so womöglich nicht nochmal bekommen.