Eine Million Euro Freibetrag Warum viele Sachsen-Anhalter von der Steuerreform nach SPD-Konzept profitieren könnten

Von der vorgeschlagenen Steuerreform der SPD würden Sachsen-Anhalter im Bundesvergleich überdurchschnittlich profitieren. Warum das Konzept trotzdem auf Kritik stößt.

Warum viele Sachsen-Anhalter von der Steuerreform nach SPD-Konzept profitieren könnten

Magdeburg/MZ - Die Menschen in Sachsen-Anhalt würden von einer Neuregelung der Erbschaftssteuer, wie sie die SPD vorschlägt, profitieren. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes hervor, die die MZ erfragt hat. Demnach setzten die Finanzämter im Jahr 2024 genau 1.852 Erbschaften und Schenkungen fest, davon waren 1.314 steuerpflichtig. Dadurch flossen 21 Millionen Euro an den Fiskus.