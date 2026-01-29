Die SPD will das Erben gerechter machen – doch ihr Konzept zur Erbschaftsteuer sorgte am Donnerstag in der Landtagsdebatte von Sachsen-Anhalt für heftigen Streit unter den Parteien.

SPD löst Streit um Erbschaftsteuer im Landtag von Sachsen-Anhalt aus

Halle/MZ - Aufgrund des neuen Erbschaftssteuer-Konzepts der SPD ist auch im Landtag von Sachsen-Anhalt eine Diskussion entbrannt. Während SPD, Grüne und Linke grundsätzlich Reformbedarf sehen, lehnen CDU, FDP und AfD die Vorschläge ab. Die Debatte verläuft entlang der Frage, wie Steuergerechtigkeit und Belastungen für Unternehmen miteinander vereinbart werden können.