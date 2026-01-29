Der Wind pfeift und die Pinguine schnattern: Yadegar Asisi macht im Panometer Leipzig die Antarktis erlebbar. Eine wissenschaftliche Ausstellung begleitet die Show.

LEIPZIG/MZ. - „Allen meinen Werken gemeinsam ist der Gedanke um das Werden und Vergehen diese Welt.“ Ein Yadegar Asisi-Zitat ganz am Anfang. Bevor man zum Hauptraum, zu einer Bildfläche von ungefähr 3.500 Quadratmetern, die sich in 32 Meter Höhe und auf 110 Meter Länge entspannt, vorstößt, kann man im ungeheizten Panometer Leipzig, einem denkmalgeschützten ehemaligen Gasspeicher aus dem Jahr 1910, eine Ausstellung zu Geologie, Klima und Forschungsgeschichte der Antarktis durchlaufen.