Halle (Saale)/MZ/AHS. - Der Vorwurf des Totschlags steht im Raum, angeklagt ist eine 38 Jahre alte Frau. Weil sie im August vergangenen Jahres vor einem Supermarkt auf der Silberhöhe in Halle eine andere Frau erstochen haben soll, muss sie sich von diesem Freitag an vor dem Landgericht verantworten.