Der Förderkreis Konradsburg bereitet sich auf den Höhepunkt des Jahres vor: Bei der stimmungsvollen Burgweihnacht gibt es in allen Räumen der Burg Kunsthandwerk, Kulinarisches und Kreatives zu entdecken.

Burgweihnacht auf der Konradsburg: Stimmungsvoller Advent in allen Räumen

Karola Roßbach (r.) und Christine Bischof vom Förderkreis Konradsburg schmücken die Hütten in der Nordscheune.

Ermsleben/MZ. - Schleifen oder Glitzer? Diese Frage muss Christa Wycisk vom Förderkreis Konradsburg ein paar Frauen aus dem Verein jetzt beantworten. Sie wollen die Burg dekorieren, schließlich werden am dritten Adventswochenende viele Besucher erwartet: Am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Dezember, ist wieder Burgweihnacht.