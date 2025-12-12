weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Dritter Advent Verkaufsoffener Sonntag am 14. Dezember 2025: Das Ganze Wochenende in Halles Innenstadt shoppen

Am Samstag und am Sonntag kann an diesem Wochenende in Halles Innenstadt eingekauft werden. Es ist der letzte verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr.

Von Denny Kleindienst 12.12.2025, 17:00
In Halles Innenstadt sind die Geschäfte auch am Sonntag geöffnet.
In Halles Innenstadt sind die Geschäfte auch am Sonntag geöffnet. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Fürs Shoppen in der halleschen Innenstadt ist an diesem Wochenende extra viel Zeit. Denn an diesem Sonntag, 14. Dezember, ist der vierte und damit letzte verkaufsoffene Sonntag in Halle in diesem Jahr. Die Läden werden dann von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein.

Mitmachen dürfen dabei die Läden in der sogenannten Kern-Innenstadt, konkret im Bereich bis zum Waisenhausring, Moritzzwinger, Hallorenring, Robert-Franz-Ring, Moritzburgring und Universitätsring, einschließlich der gesamten Leipziger Straße. In der Großen Ulrichstraße hatten sich die Händler abgestimmt, dieses Mal alle mitzumachen.

Ein verkaufsoffener Sonntag muss derweil stets an eine öffentliche Veranstaltung gebunden sein. Nach der musste man derweil nicht lange suchen: es ist der hallesche Weihnachtsmarkt.