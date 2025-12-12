Am Samstag und am Sonntag kann an diesem Wochenende in Halles Innenstadt eingekauft werden. Es ist der letzte verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr.

Halle (Saale)/MZ. - Fürs Shoppen in der halleschen Innenstadt ist an diesem Wochenende extra viel Zeit. Denn an diesem Sonntag, 14. Dezember, ist der vierte und damit letzte verkaufsoffene Sonntag in Halle in diesem Jahr. Die Läden werden dann von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein.

Mitmachen dürfen dabei die Läden in der sogenannten Kern-Innenstadt, konkret im Bereich bis zum Waisenhausring, Moritzzwinger, Hallorenring, Robert-Franz-Ring, Moritzburgring und Universitätsring, einschließlich der gesamten Leipziger Straße. In der Großen Ulrichstraße hatten sich die Händler abgestimmt, dieses Mal alle mitzumachen.

Ein verkaufsoffener Sonntag muss derweil stets an eine öffentliche Veranstaltung gebunden sein. Nach der musste man derweil nicht lange suchen: es ist der hallesche Weihnachtsmarkt.