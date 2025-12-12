Glühwein, Handbrot, Waffeln und Co.: Was man sich bei einem Besuch auf dem Weißenfelser Weihnachtsmarkt trotz einem kleinen Budget alles leisten kann.

Wie weit kommt man auf dem Weißenfelser Weihnachtsmarkt mit 25 Euro?

Mit 25 Euro kann man sich auf dem Weißenfelser Weihnachtsmarkt einiges leisten.

Weißenfels/MZ. - Auch wenn mittlerweile alles teurer wird und viele Leute ihr Geld immer mehr beisammen halten müssen, möchte man den Besuch auf dem Weihnachtsmarkt nicht missen. Die MZ hat sich daher gefragt: Wie weit kommt man eigentlich mit einem überschaubaren Budget – sagen wir 25 Euro – auf dem Weihnachtsmarkt in Weißenfels?