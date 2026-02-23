weather regenschauer
  4. Schüler diskutieren: Streitkultur mit Haltung: Jugend debattiert in Halle

Am Elisabeth-Gymnasium Halle wurde leidenschaftlich diskutiert: Beim Regionalentscheid Halle-Dessau des Wettbewerbs „Jugend debattiert“ rangen Schülerinnen und Schüler um die besten Argumente und um das Ticket zum Landesfinale in Magdeburg.

Von Charlotte Rießner 23.02.2026, 05:52
„Jugend debattiert“ in der Aula am Elisabeth-Gymnasium in Halle. (Foto: Charlotte Rießner)

Halle (Saale)/MZ. - An diesem Morgen herrscht reges Treiben im Elisabeth-Gymnasium in Halle. Schülerinnen und Schüler eilen mit Notizen in der Hand durch die Flure, letzte Argumente werden ausgetauscht. Der Grund ist der Regionalwettbewerb des bundesweiten Programms „Jugend debattiert“, bei dem sich Jugendliche für den Landesentscheid in Magdeburg qualifizieren können.