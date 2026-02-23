Vor Jahren wurde das E-Rezept für Medikamente eingeführt. Doch der Start verlief holprig. Technische Pannen sorgten für Frust. Welche Bilanz Apotheker in der Region Zeitz nun nach zwei Jahren ziehen.

Das E-Rezept ist seit über zwei Jahren Pflicht. Wie gut läuft der Umgang damit mittlerweile in der Region Zeitz?

Zeitz/Osterfeld/MZ. - Zum Jahresbeginn 2024 wurde das E-Rezept verpflichtend eingeführt. Der Start verlief alles andere als perfekt. Technische Probleme sorgten oft für Ärger bei Patienten, Ärzten und Apothekern. Schnell wünschten sich viele die lieb gewonnenen rosa Zettel zurück. Dabei sollte alles leichter und schneller werden mit dem E-Rezept. Doch wie sieht es nun nach zwei Jahren aus? Ist das E-Rezept mittlerweile die Bereicherung, die es bei seiner Einführung eigentlich sein sollte? Die MZ hat sich bei Apothekern der Region umgehört.