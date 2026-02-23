Golden Ten Glamour und Glitzer bei Talenteshow im Ascherslebener Bestehornhaus
Die vierte Auflage des Gesangswettbewerbs „Golden Ten“ im Ascherslebener Bestehornhaus begeistert. Wie die hochkarätige Jury besetzt war und wer gewonnen hat.
Aktualisiert: 23.02.2026, 08:41
Aschersleben/MZ - Wenn im Bestehornhaus plötzlich mehr Pailletten funkeln als Sterne über dem Salzlandkreis, dann ist wieder Zeit für Golden Ten. Die Show ging in ihre vierte Auflage und Organisator Holger Schmidt macht ihrem Namen alle Ehre. Golden Ten ist ein Talentwettbewerb, der jungen Musikerinnen und Musikern eine Bühne bietet. Im Bestehornhaus präsentieren sie sich vor einer hochkarätigen Jury – und qualifizieren sich im besten Fall für die „Deutsche Hitparade in Armenien“.