Die vierte Auflage des Gesangswettbewerbs „Golden Ten“ im Ascherslebener Bestehornhaus begeistert. Wie die hochkarätige Jury besetzt war und wer gewonnen hat.

Josefine Hanto, Schülerin an der Adam-Olearius-Schule, singt „Back to Black“ von Amy Winehouse. Begleitet wird sie von Stephaneerin Emma Knall am Klavier. Beide Schülerinnen fahren im Oktober nach Armenien.

Aschersleben/MZ - Wenn im Bestehornhaus plötzlich mehr Pailletten funkeln als Sterne über dem Salzlandkreis, dann ist wieder Zeit für Golden Ten. Die Show ging in ihre vierte Auflage und Organisator Holger Schmidt macht ihrem Namen alle Ehre. Golden Ten ist ein Talentwettbewerb, der jungen Musikerinnen und Musikern eine Bühne bietet. Im Bestehornhaus präsentieren sie sich vor einer hochkarätigen Jury – und qualifizieren sich im besten Fall für die „Deutsche Hitparade in Armenien“.