  4. Auszeichnung der Handwerkskammer Halle: Wie zwei Autohäuser aus Mansfeld-Südharz zu Top-Ausbildungsbetrieben wurden

Mit den Autohäusern Fritze und Liebe aus Mansfeld-Südharz haben es zwei Betriebe in die Liste der besten acht Ausbildungsbetriebe 2025 der Handwerkskammer Halle geschafft. Was macht man dort anders als anderswo?

Von Joel Stubert 23.02.2026, 09:45
Autohaus Liebe ist einer der Top Ausbildungsbetriebe der Handwerkskammer Halle im Jahr 2025. Chef Thomas Peckruhn (links) erklärt Azubi Lisa Wittig Details.
Autohaus Liebe ist einer der Top Ausbildungsbetriebe der Handwerkskammer Halle im Jahr 2025. Chef Thomas Peckruhn (links) erklärt Azubi Lisa Wittig Details. (Foto: Handwerkskammer Halle)

Sangerhausen/MZ. - Egal ob Azubi oder gleich der ganze Betrieb: Dass im Landkreis gute ausgebildet wird, ist anerkannt. Nun sind das Autohaus Fritze und das Autohaus Liebe von der Handwerkskammer Halle zu den Top-Ausbildungsbetrieben 2025 gekürt worden. Was machen sie anders als andere?