Auszeichnung der Handwerkskammer Halle Wie zwei Autohäuser aus Mansfeld-Südharz zu Top-Ausbildungsbetrieben wurden
Mit den Autohäusern Fritze und Liebe aus Mansfeld-Südharz haben es zwei Betriebe in die Liste der besten acht Ausbildungsbetriebe 2025 der Handwerkskammer Halle geschafft. Was macht man dort anders als anderswo?
23.02.2026, 09:45
Sangerhausen/MZ. - Egal ob Azubi oder gleich der ganze Betrieb: Dass im Landkreis gute ausgebildet wird, ist anerkannt. Nun sind das Autohaus Fritze und das Autohaus Liebe von der Handwerkskammer Halle zu den Top-Ausbildungsbetrieben 2025 gekürt worden. Was machen sie anders als andere?