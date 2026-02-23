Aufatmen in Meinsdorf. Jahrelang wurde die Entschlammung des Teichs im Europadorf gefordert, in diesem Jahr wird sie erfolgen. Warum sich der Ortschaftsrat damit aber nicht zufrieden geben und wie er selbst helfen möchte.

Der Teich im Europadorf Meinsdorf ist als solcher fast nicht mehr zu erkennen. Erste Arbeiten für die Entschlammung, die im Herbst erfolgen soll, haben begonnen.

Meinsdorf/MZ. - Aufatmen in Meinsdorf. Mindestens 15 Jahre wird schon gefordert, dass der Teich im Europadorf entschlammt wird, jetzt laufen dazu die Vorbereitungsarbeiten, werden noch bis Ende Februar Bereiche freigeschnitten, um eine entsprechende Zuwegung zu erhalten, damit die Entschlammung stattfinden kann, sagt Ortschaftsrätin Karen Pannier. Die Entschlammung soll im Herbst durchgeführt werden.