weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Sorgen um Renaturierung: Teich im Europadorf Meinsdorf vor Entschlammung: Ortschaftsrat befürchtet Mondlandschaft

Sorgen um Renaturierung Teich im Europadorf Meinsdorf vor Entschlammung: Ortschaftsrat befürchtet Mondlandschaft

Aufatmen in Meinsdorf. Jahrelang wurde die Entschlammung des Teichs im Europadorf gefordert, in diesem Jahr wird sie erfolgen. Warum sich der Ortschaftsrat damit aber nicht zufrieden geben und wie er selbst helfen möchte.

Von Heidi Thiemann 23.02.2026, 11:00
Der Teich im Europadorf Meinsdorf ist als solcher fast nicht mehr zu erkennen. Erste Arbeiten für die Entschlammung, die im Herbst erfolgen soll, haben begonnen.
Der Teich im Europadorf Meinsdorf ist als solcher fast nicht mehr zu erkennen. Erste Arbeiten für die Entschlammung, die im Herbst erfolgen soll, haben begonnen. (Foto: Thomas Ruttke)

Meinsdorf/MZ. - Aufatmen in Meinsdorf. Mindestens 15 Jahre wird schon gefordert, dass der Teich im Europadorf entschlammt wird, jetzt laufen dazu die Vorbereitungsarbeiten, werden noch bis Ende Februar Bereiche freigeschnitten, um eine entsprechende Zuwegung zu erhalten, damit die Entschlammung stattfinden kann, sagt Ortschaftsrätin Karen Pannier. Die Entschlammung soll im Herbst durchgeführt werden.