In der Nacht zu Montag haben zwei Explosionen Landsberg erschüttert. Unbekannte Täter hatten Fahrkartenautomaten am Bahnhof gesprengt und einen massiven Schaden verursacht.

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag zwei Fahrkartenautomaten in Landsberg gesprengt.

Landsberg. – In der Nacht zu Montag ist es gegen 1.30 Uhr zu zwei Explosionen am Bahnhof in Landsberg (Saalekreis) gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatten Unbekannte zwei Fahrkartenautomaten in die Luft gesprengt.

Demnach hätten die Täter in beiden Automaten jeweils einen bislang nicht näher bekannten Sprengkörper gezündet. Durch die Explosion seien beide Geräte vollständig zerstört worden.

Fahrkartenautomaten im Saalekreis gesprengt: 60.000 Euro Schaden

Laut Polizei blieben die Geldkassetten der Automaten unbeschädigt und wurden nicht von den Tätern mitgenommen. Insgesamt sei ein Sachschaden von etwa 60.000 Euro entstanden.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei im Saalekreis persönlich oder telefonisch unter 03461/446293 sowie 03461/446291 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.