In der Muldestadt soll die Rathausstraße komplett erneuert werden. Die ist als Landesstraße 136 eine der wichtigsten Verkehrsverbindungen. Das macht das Vorhaben zu einer Herausforderung.

Der Raguhner Riesenbau - Die Landesstraße 136 verläuft über die Muldeinsel und wird komplett erneuert

Die Landesstraße 136 führt als Rathausstraße durch Raguhn. Sie ist vielbefahren und weist zum Teil erhebliche Schäden auf.

Raguhn/MZ. - Sie ist eine der wichtigsten Straßen in Raguhn, führt als Landesstraße 136 durch die Innenstadt. Und sie ist dringend sanierungsbedürftig. Das soll sich nun ändern. Die Rathausstraße in der Muldestadt soll komplett ertüchtigt werden. Als möglicher Baustart wird bisher von der zuständigen Landesstraßenbaubehörde (LSBB) der Dezember 2026 ins Spiel gebracht.