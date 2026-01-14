weather starkbewoelkt
Autohandel in MSH Zusammenschluss: Sangerhäuser Autohaus Fritze wird Teil größerer Unternehmensgruppe – was genau geplant ist

Die Schubert-Motors-Unternehmensgruppe wächst weiter: Mit der Integration der Autohaus Fritze GmbH & Co. KG will die Firma, die ihre Wurzeln in Oschersleben hat, ihre Präsenz in der Region stärken.

Von Frank Schedwill 14.01.2026, 07:00
Das BMW-Autohaus Fritze in Sangerhausen ist jetzt Teil der Schubert-Motors-Unternehmensgruppe.
Das BMW-Autohaus Fritze in Sangerhausen ist jetzt Teil der Schubert-Motors-Unternehmensgruppe. (Foto: Autohaus Fritze)

Sangerhausen/MZ. - Zusammenschluss im mitteldeutschen Autohandel: Die Autohaus Fritze GmbH & Co. KG aus Sangerhausen wird Teil der Schubert-Motors-Unternehmensgruppe. „Mit diesem Schritt bündeln zwei etablierte Mobilitätsanbieter ihre Kompetenzen und stärken ihre Präsenz in Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Thüringen“, teilten beide Unternehmen in einer Presseinformation mit.