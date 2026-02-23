In einer Erhebung der DAK geht hervor, dass der Krankenstand in Mansfeld-Südharz bei 6,8 Prozent liegt. Ein hohes Niveau, aber niedriger als im Jahr 2024. Woran die Krankentage in MSH am meisten liegen.

Eisleben/MZ/JOE. - Der Krankenstand im Jahr 2025 in Mansfeld-Südharz lag bei 6,8 Prozent und damit unter dem Vorjahreswert von 7,8 Prozent. Dazu beigetragen haben auch Rückgänge bei Atemwegserkrankungen sowie psychischen Erkrankungen. Das geht aus einer Mitteilung der Krankenkasse DAK hervor.