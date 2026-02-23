Wie die Infrastruktur für die Wärmeversorgung aufgestellt ist, wird diskutiert. Worum es noch geht im Bauausschuss.

Oranienbaum-Wörlitz/MZ/CNI. - Über die Kommunale Wärmeplanung für Oranienbaum-Wörlitz soll zur nächsten Sitzung des Bauausschusses am 3. März im Gemeindezentrum in Vockerode informiert werden. Beginn der Sitzung ist um 18.30 Uhr. Der Entwurf für die Kommunale Wärmeplanung ist bereits zur Einsichtnahme auf der Website der Stadt abrufbar, den Angaben zufolge bis 18. März.