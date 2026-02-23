Die Stadt Thale verzeichnet 2025 deutlich weniger Geburten. Die Einheitsgemeinde setzt auf Lebensqualität, Rückkehrer und neue wirtschaftliche Impulse, um der demografischen Herausforderung zu trotzen.

Warum so viele Menschen nach Thale ziehen, die Stadt aber trotzdem schrumpft

Auch das Harzer Bergtheater auf dem Hexentanzplatz in Thale trägt zur Lebensqualität der Einwohner bei.

Thale/MZ. - 24 Mädchen und 36 Jungen sind im Jahr 2025 zur Welt gekommen, die in der Einheitsgemeinde Stadt Thale wohnen und wachsen. Bis 2019 lag die Geburtenrate bei etwa 120 – sie hat sich also in wenigen Jahren halbiert. Das ist nicht nur schlecht für den Fortbestand von Kindertagesstätten und Grundschulen, es hilft auch kaum, das Sinken der Bevölkerungszahl zu vermindern: Zum Jahreswechsel 2025/2026 hat Thale 214 Einwohner weniger als zwölf Monate zuvor, liegt bei 16.712 Menschen.