Opfer oder Querulant Lärm in Starsiedel: Was ein Anwohner kritisiert, wie ein Speditionsunternehmer sich wehrt
Ein Einwohner von Starsiedel beschwert sich über laufende Motoren bei stehenden Lkw einer benachbarten Spedition. Welche Grenzwerte gelten und was die Behörden dazu sagen.
23.02.2026, 06:20
Starsiedel - Laufen auf einem Betriebsgelände am Wiesenweg in Starsiedel regelmäßig, besonders an Wochenenden, Lkw-Motoren im Stand? Belästigt das Anwohner? Ist der verantwortliche Unternehmer unkooperativ? Diese Fragen ärgern Spediteur Jan Schneller, dem die Laster gehören. Er fühlt sich zu Unrecht an den Pranger gestellt.