Ein Einwohner von Starsiedel beschwert sich über laufende Motoren bei stehenden Lkw einer benachbarten Spedition. Welche Grenzwerte gelten und was die Behörden dazu sagen.

Lärm in Starsiedel: Was ein Anwohner kritisiert, wie ein Speditionsunternehmer sich wehrt

Starsiedel - Laufen auf einem Betriebsgelände am Wiesenweg in Starsiedel regelmäßig, besonders an Wochenenden, Lkw-Motoren im Stand? Belästigt das Anwohner? Ist der verantwortliche Unternehmer unkooperativ? Diese Fragen ärgern Spediteur Jan Schneller, dem die Laster gehören. Er fühlt sich zu Unrecht an den Pranger gestellt.