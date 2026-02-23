weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Opfer oder Querulant: Lärm in Starsiedel: Was ein Anwohner kritisiert, wie ein Speditionsunternehmer sich wehrt

Opfer oder Querulant Lärm in Starsiedel: Was ein Anwohner kritisiert, wie ein Speditionsunternehmer sich wehrt

Ein Einwohner von Starsiedel beschwert sich über laufende Motoren bei stehenden Lkw einer benachbarten Spedition. Welche Grenzwerte gelten und was die Behörden dazu sagen.

Von Martin Schumann 23.02.2026, 06:20
Lkw einer Spedition in Starsiedel sollen regelmäßig mit laufenden Motoren auf dem Gelände stehen. Einen Nachbarn stört das.
Lkw einer Spedition in Starsiedel sollen regelmäßig mit laufenden Motoren auf dem Gelände stehen. Einen Nachbarn stört das. Foto: Martin Schumann

Starsiedel - Laufen auf einem Betriebsgelände am Wiesenweg in Starsiedel regelmäßig, besonders an Wochenenden, Lkw-Motoren im Stand? Belästigt das Anwohner? Ist der verantwortliche Unternehmer unkooperativ? Diese Fragen ärgern Spediteur Jan Schneller, dem die Laster gehören. Er fühlt sich zu Unrecht an den Pranger gestellt.