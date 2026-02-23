In diesem Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Heute am 23. Februar über einen Zeitgenossen, der in großer Menge nicht nur Abfall frisst, sondern auch hinterlässt.

Die Kolonien dieses Mitbewohners in Halle können zur Plage werden

Unübersehbar, unüberhörbar und unangenehm: Dieser Nachbar nervt seine menschlichen Mitbewohner unter Umständen enorm.

Halle (Saale)/MZ. - Ein ganzes Jahr, ein ganzer Blick auf die Stadt: 2026 sehen wir uns sehr genau an, wer alles in der Stadt Halle lebt. Und dieses Mal blicken wir nicht nur auf die menschlichen Mitbewohner. Da gibt es Tag für Tag im neuen Jahr durchaus manche, nicht nur angenehme Überraschungen.