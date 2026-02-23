Das Hinspiel blieb wegen massiven Ausschreitungen vonseiten beider Fanlagern in unschöner Erinnerung. Wie viele Täter seitdem ermittelt wurden und wie sich die Polizei vor Ort rüstet.

Nach Randale in der Hinrunde: HFC spricht vor Risikospiel bei Chemie Leipzig Stadionverbote aus

Beim Hinspiel zwischen dem Halleschen FC und Chemie Leipzig kam es nach dem Spiel zu chaotischen Szenen auf dem Spielfeld.

Leipzig/Halle/MZ. Das Duell zwischen der BSG Chemie Leipzig und dem Halleschen FC in der Fußball-Regionalliga am Sonntag (14 Uhr/MZ.de) wirft seine Schatten voraus. Das Sportliche rückt angesichts der hässlichen, ja unentschuldbaren Szenen während und nach der Partie in der Hinrunde in den Hintergrund. Die Sicherheitsvorkehrungen für das Spiel zwischen den beiden Vereinen, deren Fans sich feindselig gegenüberstehen, sind enorm.