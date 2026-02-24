Die finanzielle Lage der Stadt wird immer dramatischer. Während dutzende Vereine und freie Träger gegen ihre drohende Schließung protestieren, steigt der Druck auf Stadtrat und Verwaltung von Tag zu Tag.

Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) ist jetzt gefordert. Er muss das Schuldenproblem der Stadt in den Griff bekommen.

Halle (Saale)/MZ. - Selten war die Stimmung in der halleschen Stadtpolitik so schlecht wie in diesem Februar. Stadtrat, Verwaltung und Zivilgesellschaft scheinen hoffnungslos entzweit. Grund dafür sind die massiven Finanzprobleme der Stadt, die schier unlösbar wirken und die auf weite Bereiche des öffentlichen Lebens ausstrahlen.