Immer mehr Ortschaften der Stadt Aschersleben bekommen schnelles Internet mit bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde. Doch wie sieht die Versorgung in der Kernstadt aus?

Wird Ascherslebener Kernstadt bei schnellem Internet von den Ortschaften abgehängt?

Der Ausbau des Glasfasernetzes bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde weist in Aschersleben noch erhebliche Lücken auf.

Aschersleben/MZ - Die Versorgung mit schnellem Internet beschäftigt Politik und Bürger in Aschersleben seit Jahren – und sie ist erneut Thema. Anlass der jüngsten Debatte im Stadtentwicklungsausschuss war ein Antrag des Ortschaftsrates Mehringen, der eine Prüfung der Breitbandversorgung im Ortsteil fordert.