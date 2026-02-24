Gesundheitssystem missbraucht 47 Taten, 79.000 Euro Schaden - Wie das Urteil wegen Abrechnungsbetrugs eines Pflegedienstes ausfiel
Vor dem Landgericht Halle musste sich die Chefin eines damals in Bad Dürrenberg ansässigen Pflegedienstes wegen eines langjährigen Abrechnungsbetrugs verantworten. Sie machte selbst dann weiter, als in ihrem Unternehmen bereits eine Durchsuchung stattgefunden hatte. Wie scharf die Richterin dieses Vorgehen kritisierte.
Aktualisiert: 24.02.2026, 09:01
Bad Dürrenberg/MZ. - Der Inhaberin eines damals in Bad Dürrenberg ansässigen Pflegedienstes mit angeschlossener Tagespflege wurde jetzt wegen Betrugs am Landgericht Halle der Prozess gemacht. Sie hatte in der Verhandlung zugegeben, zwischen 2015 und 2020 nicht erbrachte Leistungen bei den Krankenkassen abgerechnet zu haben.