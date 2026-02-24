Mitja Seyffert ist der neue Klimaschutzmanager der Stadt Lützen, nachdem die Stelle drei Monate vakant war. Worauf er aufbauen kann und was er vor hat.

Wer der neue Klimaschutzmanager in Lützen ist und welche Aufgabe er übernimmt

Lützen - Mitja Seyffert ist der neue Klimaschutzmanager der Stadt Lützen. Nachdem sein Vorgänger Maik Zentner den Posten zum 30. September vergangenen Jahres geräumt hatte, war dieser ein paar Monate vakant. Seit gut drei Wochen ist Seyffert, Norddeutscher mit Lebensmittelpunkt in Leipzig, nun „der Neue“.