Eil
Karnevalistischer Tanzsport So will Nienburgs Prinzengarde mit ihrem Showtanz bei den Landesmeisterschaften punkten
Nienburger Carnevals Club startet als einziger Verein in der Region bei Landesmeisterschaften im karnevalistischen Tanzsport. So will die Prinzengarde die Jury in Spergau begeistern.
24.02.2026, 12:06
Nienburg/MZ. - Mehr als 400 Daumen werden gedrückt sein, wenn an diesem Sonntag, 1. März, die Prinzengarde des Nienburger Carnevals Clubs (NCC) die Bühne in Spergau, einem Ortsteil von Leuna, betritt.