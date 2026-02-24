Nienburger Carnevals Club startet als einziger Verein in der Region bei Landesmeisterschaften im karnevalistischen Tanzsport. So will die Prinzengarde die Jury in Spergau begeistern.

So will Nienburgs Prinzengarde mit ihrem Showtanz bei den Landesmeisterschaften punkten

Die Prinzengarde des NCC wird mit ihrem Showtanz bei den Landesmeisterschaften teilnehmen.

Nienburg/MZ. - Mehr als 400 Daumen werden gedrückt sein, wenn an diesem Sonntag, 1. März, die Prinzengarde des Nienburger Carnevals Clubs (NCC) die Bühne in Spergau, einem Ortsteil von Leuna, betritt.