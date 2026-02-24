Eil
Stau nach Unfall auf A9 A9 bei Coswig nach Auffahrunfall eine Stunde voll gesperrt
Ein Auffahrunfall hat am Montag zu einer Vollsperrung der A 9 zwischen den Anschlussstellen Coswig und Vockerode geführt.
Coswig/MZ. - Ein Auffahrunfall hat am Montag ab 10.40 Uhr zu einer Vollsperrung der A 9 zwischen den Anschlussstellen Coswig und Vockerode in Fahrtrichtung München geführt. Nach Angaben der Feuerwehr Coswig prallte ein Transporter auf einen Pkw, der wegen einer Reifenpanne auf dem Seitenstreifen stand.
A9 eine Stunde lang voll gesperrt
Die Fahrerin dieses Autos befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Fahrzeug. Der Transporterfahrer wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die A9 blieb rund eine Stunde lang voll gesperrt.