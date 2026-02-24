weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Millionen für Bauprojekte: Leipziger zieht's nach Halle: Große Immobilienfirmen investieren in der Saalestadt

Die GRK errichtet im einstigen Verwaltungssitz eines Baukombinates 114 Wohnungen. Es ist das erste Großprojekt in der Saalestadt. Auch zwei andere große Immobilien-Entwickler sind aktiv.

Von Steffen Höhne Aktualisiert: 24.02.2026, 13:46
Im einstige Verwaltungsgebäude des Bau- und Montagekombinates Chemie (BMK) sollen 114 Wohnungen entstehen.
Halle/MZ. - Einer der größten Immobilien-Entwickler Ostdeutschlands wird erstmals in größerem Umfang in Halle investieren: Das Leipziger Immobilienunternehmen GRK will ab Frühjahr 2026 das einstige Verwaltungsgebäude des Bau- und Montagekombinates Chemie (BMK) in ein Wohnquartier umwandeln. Geplant sind 114 Wohnungen und eine Gewerbeeinheit.