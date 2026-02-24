Weißenfels/MZ - Nach mehreren Diebstählen aus Autos, die sich in jüngster Zeit im Burgenlandkreis, im Saalekreis und in der Stadt Halle ereignet hatten, hat die Polizei Autohalter und -fahrer zur Vorsicht aufgerufen. So haben die Beamten der Polizeiinspektion Sachsen-Anhalt Süd darauf hingewiesen, dass solche Diebstähle häufig durch unverschlossene Fahrzeuge oder sichtbar hinterlassene Wertgegenstände begünstigt würden. Grundsätzlich sollten Fahrzeuge möglichst in beleuchteten und frequentierten Bereichen geparkt werden. Sicherheitssysteme wie Fahrzeugalarme, Lenkradkrallen und Wegfahrsperren seien zu nutzen. Fahrzeugschlüssel dürften nicht in der Nähe von Haustüren oder Fenstern aufbewahrt werden, um das Auslesen von Funksignalen zu verhindern. Wertgegenstände und wichtige Unterlagen gehörten nicht ins Handschuhfach. Verdächtige Personen oder Beobachtungen sollten der Polizei gemeldet werden. Anlass für den Appell ist unter anderem ein Fall in der Baenschstraße) in Zeitz, wo am Sonnabend aus einem Fahrzeug ein Wasserkocher, Bargeld, Kleidung, ein Rollrucksack sowie Zigarettenstangen gestohlen worden waren.