Ein weiteres Traditionsgeschäft steht vor dem Aus: Das Blumengeschäft „Pusteblume“ in Gräfenhainichen schließt zum 28. März seine Pforten. Wie es dazu gekommen ist.

Wieder ein Laden weniger: Warum das Blumengeschäft in Gräfenhainichen schließt

Kathrin Brückner in ihrem Blumenladen „Pusteblume“ in Gräfenhainichen, den sie zum 28. März schließt.

Gräfenhainichen/MZ. - Die „Pusteblume“ in der August-Bebel-Straße 1 ist seit vielen Jahren eine Adresse in Gräfenhainichen, wenn es um schöne Floristik samt des dazugehörigen Accessoires geht - aber nicht mehr lange.