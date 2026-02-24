Am Dienstagvormittag ist eine Person im Seegebiet aus bisher ungeklärter Ursache ums Leben gekommen.

Seegebiet/MZ. - Am Dienstagvormittag ist es zu einem tragischen Vorfall gekommen, in den zwei Personen verwickelt waren. Wie die Polizei bestätigte, ist sie gegen 10.45 Uhr zu einer Wohnung im Seegebiet gerufen worden. Zuvor hatte nach MZ-Informationen ein Mann aus bisher ungeklärter Ursache den Rettungsdienst verständigt.

Als die Rettungssanitäter eintrafen, hätten ihre Kohlenmonoxid-Messgeräte angeschlagen. Daraufhin seien Feuerwehr und Polizei alarmiert worden. Als diese eintrafen, konnte nur noch der Tod einer anderen Person festgestellt werden. „Die Umstände sind bisher ungeklärt. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen“, sagt Polizeisprecherin Steffi Schwan.