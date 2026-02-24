Immer noch melden sich Leserinnen und Leser zur Tankstelle in der Leipziger Straße in Zeitz. Doch es gibt auch eine andere Frage: Wo gab es vor 50 oder 30 Jahren noch Tankstellen?

Erinnerungen an die Tanke in der Leipziger Straße in Zeitz: Wer sogar noch ein Foto beisteuern kann

Tankstelle in der Leipziger Straße: Harald Thümig hat dort 1982 während seines Studiums gearbeitet und viel erlebt. Es sei eine tolle Zeit gewesen.

Zeitz/MZ. - Ja, die Tankstelle, nach der die MZ fragte, befand sich in der Leipziger Straße neben dem Gasthof Waldschlösschen. Und wie die Mails und Anrufe zeigen, haben nicht nur viele Leser sie gekannt und erinnern sich daran, sondern sie können auch Geschichten, Anekdoten und kleine Episoden erzählen. Von Harald Thümig kam eine E-Mail nicht nur mit Erinnerungen, sondern auch mit einem Foto.