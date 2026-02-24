Eine Strafanzeige wegen Betrugs hat eine 38-jährig bei der Polizei in Dessau-Roßlau erstattet. Was passiert ist.

Die Frau hatte am 20. Februar eine E-Mail in ihrem Postfach, in der ihr mitgeteilt wurde, dass ihre Zahlungsdaten bei dem von ihr genutztem Streamingdienstanbieter nicht korrekt hinterlegt wären und eine Sperrung des Kundenkontos droht. Über den in der E-Mail hinterlegten Link kam die Frau auf eine Internetseite, auf der sie sich mit ihren Zugangsdaten für den Streamingdienst anmeldete. Anschließend sollte sie ihre persönlichen Daten, also Name und Adresse, sowie die Kreditkartendaten eingeben und dies mit dem übermittelten Zahlencode ihrer Bank bestätigen. Was sie auch tat.

Kurz darauf funktionierte der Zugang zu dem Streamingdienst nicht mehr. Zudem musste die Frau feststellen, dass von ihrem Kreditkartenkonto durch unbekannte Täter mindestens vier Abbuchungen in einer Gesamthöhe von 1.650 Euro veranlasst wurden. Die Frau ließ ihre Kreditkarte umgehend sperren. Ob eine Rückbuchung durch die Bank erfolgte, ist noch offen.