Vereine werten die vergangene Burgweihnacht auf der Haynsburg aus. Dabei gab es viel Lob aber auch zahlreiche Anregungen für Verbesserungen. Welche Veranstaltungen in diesem Jahr noch locken.

Welche Ideen es für die nächste Burgweihnacht in Hanysburg gibt

Haynsburg/MZ. - Passend zum Anlass haben sich jetzt zahlreiche Vereine aus der Gemeinde Wetterzeube im Jugend-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss im Saal der Burgschenke in Haynsburg getroffen. Denn besprochen wurde vor allem der Weihnachtsmarkt auf der Haynsburg.