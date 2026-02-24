Öffentlicher Nahverkehr Nächster Warnstreik: Dann fahren Tram und Busse in Halle wieder nicht
Ein neuer Warnstreik soll in den kommenden Tagen zeitweise auch den öffentlichen Nahverkehr in Halle wieder lahmlegen. Deshalb geht Verdi mit den Arbeitsniederlegungen auch bei der Havag in die nächste Runde.
Aktualisiert: 24.02.2026, 11:02
Halle (Saale)/MZ. - In den kommenden Tagen müssen sich Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr in Halle erneut auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Wie die Gewerkschaft Verdi am Dienstagmorgen angekündigt hat, kommt es zu einem erneuten Streik.