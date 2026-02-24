Öffentlicher Nahverkehr Nächster Warnstreik: Dann fahren Tram und Busse in Halle wieder nicht

Ein neuer Warnstreik soll in den kommenden Tagen zeitweise auch den öffentlichen Nahverkehr in Halle wieder lahmlegen. Deshalb geht Verdi mit den Arbeitsniederlegungen auch bei der Havag in die nächste Runde.