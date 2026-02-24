Wie zwei junge Leute in Mansfeld-Südharz dazu kamen, einen Reitstall aufzubauen und wie der 2G Foodtruck zu ihrem Hof passt.

Annika und Leon Goymann mit den Stuten Dana (vorn) und Esprit an ihrem Reitstall in Holdenstedt.

Holdenstedt/MZ. - Es sind nur wenige Grad über null, die Pferde tragen Decken, neugierig strecken die sechsjährige Braune Dana und Schimmelstute Esprit die Köpfe über das Gitter. „Mein Erfolgspferd. Sie war mein erstes Pferd nach dem Ponysport“, sagt Annika Goymann und streicht der weißen Stute über die Stirn. Mit ihren mittlerweile 20 Jahren genießt sie die Turnier-Rente im Reitstall der Goymanns in Holdenstedt.