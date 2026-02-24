weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Wieder ein Laden weniger: Blumengeschäft in Gräfenhainichen schließt

Traditionsladen macht zu Wieder ein Laden weniger: Warum das Blumengeschäft in Gräfenhainichen schließt

Ein weiteres Traditionsgeschäft steht vor dem Aus: Das Blumengeschäft „Pusteblume“ in Gräfenhainichen schließt zum 28. März seine Pforten. Wie es dazu gekommen ist.

Von Thomas Klitzsch Aktualisiert: 24.02.2026, 14:03
Kathrin Brückner in ihrem Blumenladen „Pusteblume“ in Gräfenhainichen, den sie zum 28. März schließt.
Kathrin Brückner in ihrem Blumenladen „Pusteblume" in Gräfenhainichen, den sie zum 28. März schließt. (Foto: Thomas Klitzsch)

Gräfenhainichen/MZ. - Die „Pusteblume“ in der August-Bebel-Straße 1 ist seit vielen Jahren eine Adresse in Gräfenhainichen, wenn es um schöne Floristik samt des dazugehörigen Accessoires geht - aber nicht mehr lange. Ende März schließt der Laden - damit ist es noch ein Geschäft weniger in Gräfenhainichen. 