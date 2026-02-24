Verlassene Fahrzeuge ohne Kennzeichen werden im Saalekreis regelmäßig ausgeschlachtet oder angezündet. Allein 2023 kostete die Entsorgung in Bad Lauchstädt und Umgebung über 10.000 Euro. Wer am Ende zahlt.

Verlassene Fahrzeuge gelten als gefährlicher Abfall – eine normale Entsorgung ist im Saalekreis nicht möglich. Ob der letzte Halter trotzdem zur Kasse gebeten werden kann, hängt von einem entscheidenden Faktor ab.

Merseburg/MZ. - Wenn die Autos lange genug stehen, keine Kennzeichen mehr haben und sichtbar verlassen sind, werden sie häufig komplett ausgeschlachtet, angezündet oder anderweitig beschädigt – wie auch jüngst ein Beispiel aus Bad Lauchstädt zeigt. Was bleibt, ist nur noch Müll. Doch wer entsorgt den eigentlich?