Eil
Handball Regionalliga Ascherslebener Krokodile schnappen in Wittenberg ein zweites Mal in Folge zu
Die Alligators aus Aschersleben ringen im Regionalliga-Punktspiel das Team aus Wittenberg/Piesteritz nieder. Warum der HCA in der zweiten Halbzeit besser war.
24.02.2026, 12:15
Aschersleben/MZ - Die Alligatoren haben sich wieder zwei Zähler geschnappt. Sie behaupteten sich am Sonntagabend in der Stadthalle in Wittenberg, gewannen gegen die gastgebende Sieben vom SV Grün-Weiß mit 36:33 (15:16). Zum ersten Mal in dieser Saison gelang es damit dem HC Aschersleben, zwei Siege in Folge einzufahren.