  4. Handball Regionalliga: Ascherslebener Krokodile schnappen in Wittenberg ein zweites Mal in Folge zu

Die Alligators aus Aschersleben ringen im Regionalliga-Punktspiel das Team aus Wittenberg/Piesteritz nieder. Warum der HCA in der zweiten Halbzeit besser war.

Von Ingo Gutsche 24.02.2026, 12:15
Der HC Aschersleben, hier mit Frank Seifert, der am Spieltag seinen 37. Geburtstag beging, feierte in Wittenberg einen wichtigen Auswärtssieg.
Der HC Aschersleben, hier mit Frank Seifert, der am Spieltag seinen 37. Geburtstag beging, feierte in Wittenberg einen wichtigen Auswärtssieg. (Foto: Thomas Tobis/Archiv)

Aschersleben/MZ - Die Alligatoren haben sich wieder zwei Zähler geschnappt. Sie behaupteten sich am Sonntagabend in der Stadthalle in Wittenberg, gewannen gegen die gastgebende Sieben vom SV Grün-Weiß mit 36:33 (15:16). Zum ersten Mal in dieser Saison gelang es damit dem HC Aschersleben, zwei Siege in Folge einzufahren.